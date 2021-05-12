Салах высказался об обострении конфликта между Израилем и Палестиной

Теги мохамед салахливерпуль

Салах высказался об обострении конфликта между Израилем и Палестиной

Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах призвал мировых лидеров остановить вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем.

"Я призываю всех мировых лидеров, включая премьер-министра страны, ставшей мне домом в последние четыре года, сделать все, что в их силах, для прекращения насилия и гибели невинных людей. Довольно", – написал Салах в своем Twitter.

В последние дни обе страны обмениваются многочисленными ракетными ударами. Погибли уже десятки человек.

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