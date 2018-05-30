Салах взял время на раздумье по своему будущему

Теги ливерпульреал мадридмохамед салах

Салах взял время на раздумье по своему будущемуЛидер атак "Ливерпуля" Мохамед Салах взял время на раздумье по своему будущему, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что 25-летний вингер, в подписании которого заинтересован мадридский "Реал", не спешит принимать решение о продлении действующего контракта с "красными". Египтянин планирует серьезно обдумать свои дальнейшие действия в этом вопросе.

В завершившемся сезоне Салах забил 44 мяча и сделал 16 результативных передач в 52 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, посол Египта рассказал о состоянии здоровья Салаха. | soccernews.ru

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