Лидер атак "Ливерпуля" Мохамед Салах взял время на раздумье по своему будущему, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что 25-летний вингер, в подписании которого заинтересован мадридский "Реал", не спешит принимать решение о продлении действующего контракта с "красными". Египтянин планирует серьезно обдумать свои дальнейшие действия в этом вопросе.

В завершившемся сезоне Салах забил 44 мяча и сделал 16 результативных передач в 52 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, посол Египта рассказал о состоянии здоровья Салаха. | soccernews.ru