Салах: "Я хочу выиграть Лигу Чемпионов с "Ливерпулем"

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался по поводу выступления своей команды в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Я хочу выиграть Лигу Чемпионов с "Ливерпулем". Мне нравится жеребьёвка четвертьфинала. Мы очень хорошо знаем "Манчестер Сити", как и они нас. Мы, разумеется, будем усердно работать, чтобы пройти в полуфинал" - цитирует Салаха Marca.

Напомним, что первый матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" состоится 3 апреля на "Энфилде", а ответный - 10 апреля на "Этихаде".

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