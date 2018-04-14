Салах: " Я люблю болельщиков "Ромы", а они любят меня"

Египетский вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своих эмоциях в преддверии противостояния с "Ромой" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Рома" - это мой бывший клуб. Я люблю болельщиков "Ромы", а они любят меня. Я продолжаю общаться со многими игроками "Ромы". Мы были очень близки и остались хорошими друзьями. Конечно, у меня есть счастливые воспоминания. Мы играли и боролись в каждом матче на протяжении двух лет. Мы хорошо провели время. Больше всех хочу увидеть Франческо Тотти. Он потрясающий, невероятный - у него есть всё. Мне он нравится, и у нас с ним отличные отношения" - сказал Салах.

Напомним, что первый матч между "Ливерпулем" и "Ромой" состоится 24 апреля в Англии, а ответный - 2 мая в Италии.

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