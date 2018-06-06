Салах: "Я очень счастлив в "Ливерпуле"

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах признался в любви к своему нынешнему клубу.

" На сегодняшний день я очень счастлив в "Ливерпуле". Клуб сделал все, чтобы я чувствовал себя здесь как дома. Болельщики здесь просто удивительны. Они поют песни о нас прямо на стадионе. Они воспевают мое имя, и могут делать это в любом месте. Это очень красиво ", - цитирует 25-летнего египтянина Bleacher Report.

Напомним, агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной". | soccernews.ru