Салах: "Я очень счастлив в "Ливерпуле"

Теги мохамед салахливерпуль

Салах: "Я очень счастлив в "Ливерпуле"Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах признался в любви к своему нынешнему клубу.

"На сегодняшний день я очень счастлив в "Ливерпуле". Клуб сделал все, чтобы я чувствовал себя здесь как дома. Болельщики здесь просто удивительны. Они поют песни о нас прямо на стадионе. Они воспевают мое имя, и могут делать это в любом месте. Это очень красиво", - цитирует 25-летнего египтянина Bleacher Report.

Напомним, агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной". | soccernews.ru

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