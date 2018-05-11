Салах: "Я очень счастлив в "Ливерпуле", меня все устраивает"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не думает об уходе из команды.

По информации прессы, футболистом активно интересуется "Реал".

"Я очень счастлив в "Ливерпуле", меня все устраивает. В воскресенье очень важная игра, а затем финал Лиги чемпионов. У меня есть амбиции на будущее с "Ливерпулем". Этот сезон был отличным, но теперь впереди финал Лиги чемпионов, чем все взволнованы.

Это только начало. Это были лишь мой первый сезон здесь. Я не смотрел все игры в прошлом сезоне команды, но в этом сезоне у нас было невероятное приключение", - сказал он.

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