Салах: "Я пришёл в "Ливерпуль" за титулами"

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Салах: "Я пришёл в "Ливерпуль" за титулами"Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о том, какие цели он ставит в английском клубе.

По словам египтянина, у него есть желание помочь клубу выиграть первый трофей с 2012 года.

"Я пришёл сюда за титулами. Могу сказать болельщикам, что мы работаем на все сто процентов, чтобы попытаться что-нибудь выиграть. Прошло много времени с того момента, когда клуб последний раз выигрывал чемпионат Англии. Выиграть английскую Премьер-лигу – моя мечта. При этом я хочу выиграть её именно с "Ливерпулем", - сказал он.

В последний раз "Ливерпуль" выигрывал чемпионат Англии в сезоне-1989/1990. 

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