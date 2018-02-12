Салах: "Я всегда стараюсь помочь своей команде"

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Салах: "Я всегда стараюсь помочь своей команде"

Египетский полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал победу своей команды над "Саутгемптоном" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

"Важно хорошо начать матч. Если удается забить гол в начале встречи, то далее играть становится проще. Мы отлично провели матч, но теперь нужно идти дальше. Что касается моей результативности, то я всегда стараюсь помочь своей команде. Сейчас нам нужно забыть об этом результате, так как нам предстоят матчи в Премьер-лиге и Лиге Чемпионов", - приводит слова Салаха BBC.

В этом сезоне Салах с 22 голами занимает второе место в списке снайперов Премьер-лиги.

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