Салах: "Я всегда стараюсь помочь своей команде"

Египетский полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал победу своей команды над "Саутгемптоном" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

"Важно хорошо начать матч. Если удается забить гол в начале встречи, то далее играть становится проще. Мы отлично провели матч, но теперь нужно идти дальше. Что касается моей результативности, то я всегда стараюсь помочь своей команде. Сейчас нам нужно забыть об этом результате, так как нам предстоят матчи в Премьер-лиге и Лиге Чемпионов", - приводит слова Салаха BBC.

В этом сезоне Салах с 22 голами занимает второе место в списке снайперов Премьер-лиги.

Не пропустите: Салах повторил рекорд АПЛ по числу голов левой ногой за сезон. | http://soccernews.ru