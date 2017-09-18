Салах является лидером АПЛ по количеству ударов в створ



Египетский полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах лидирует в Премьер-лиге по количеству ударов, нанесенных в створ ворот.

Хавбек 13 раз попадал в ворота соперников. В пяти матчах АПЛ на его счету 3 гола и 2 результативные передачи.

Напомним, что 25-летний Салах перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" минувшим летом за 42 миллиона евро.

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