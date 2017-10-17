Салах является лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в Премьер-лиге и Лиге Чемпионов

Теги мохамед салахливерпуль

Салах является лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в Премьер-лиге и Лиге Чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на выезде играет с "Марибором".

В первой половине встречи дублем отметился египетский полузащитник английского клуба Мохамед Салах.

Стоит отметить, что хавбек забил уже по четыре гола Премьер-лиге и Лиге Чемпионов, и является лучшим бомбардиром клуба в обоих турнирах.

Напомним, что 25-летний Салах перешел в "Ливерпуль" минувшим летом из "Ромы" за 42 миллиона евро.

Не пропустите: Габриэл Жезус принял участие в 21 голе "Манчестер Сити" в 20 матчах. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 8 22
2 Манчестер Юнайтед 8 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Уотфорд 8 15
5 Челси 8 13
6 Арсенал Лондон 8 13
7 Бернли 8 13
8 Ливерпуль 8 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 11
10 Саутгемптон 8 9
11 Вест Бромвич Альбион 7 9
12 Хаддерсфилд Таун 8 9
13 Суонси Сити 8 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 8 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 8
16 Эвертон 8 8
17 Сток Сити 8 8
18 Лестер Сити 7 5
19 Борнмут 8 4
20 Кристал Пэлас 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов