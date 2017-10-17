Салах является лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в Премьер-лиге и Лиге Чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на выезде играет с "Марибором".

В первой половине встречи дублем отметился египетский полузащитник английского клуба Мохамед Салах.

Стоит отметить, что хавбек забил уже по четыре гола Премьер-лиге и Лиге Чемпионов, и является лучшим бомбардиром клуба в обоих турнирах.

Напомним, что 25-летний Салах перешел в "Ливерпуль" минувшим летом из "Ромы" за 42 миллиона евро.

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