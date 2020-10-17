Салах забил 100-й гол за "Ливерпуль"

Нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху покорилась юбилейная отметка по результативности.

В дерби против "Эвертона" звёздный египтянин забил свой 100-й гол в составе "красных".

28-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года, чтобы отличиться 100 раз ему потребовалось 159 матчей.

Только два игрока в истории мерсисайдского клуба быстрее достигали 100-голевого юбилея - это Роджер Хант (144) и Джек Паркинсон (153).

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