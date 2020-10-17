Салах забил 100-й гол за "Ливерпуль"

Теги мохамед салахливерпульстатистика

Салах забил 100-й гол за "Ливерпуль"

Нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху покорилась юбилейная отметка по результативности.

В дерби против "Эвертона" звёздный египтянин забил свой 100-й гол в составе "красных".

28-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года, чтобы отличиться 100 раз ему потребовалось 159 матчей.

Только два игрока в истории мерсисайдского клуба быстрее достигали 100-голевого юбилея - это Роджер Хант (144) и Джек Паркинсон (153).

Не пропустите: "Ливерпуль" теряет ван Дейка. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби

"Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов