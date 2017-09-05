Салах забил 13-й гол в последних 17 матчах за сборную Египта

Теги египетливерпульмохамед салах

Салах забил 13-й гол в последних 17 матчах за сборную Египта

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Египет обыграл Уганду со счетом 1:0.

Единственный мяч в этом поединке забил полузащитник египтян Мохамед Салах. Стоит отметить это гол стал для хавбека 13-м в последних 17 матчах за национальную команду.

Всего 25-летний Салах провел за сборную Египта 54 поединка и забил 30 мячей.

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