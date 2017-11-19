Салах забил 14 голов во всех турнирах текущего сезона, это лучший показатель среди игроков АПЛ

Теги мохамед салахливерпуль

Салах забил 14 голов во всех турнирах текущего сезона, это лучший показатель среди игроков АПЛ

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах оформил дубль в матче 12-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

Теперь в активе египтянина 14 голов во всех турнирах текущего сезона. Как сообщает Opta, это лучший показатель среди игроков, выступающих в Премьер-лиге.

Не пропустите: Коутиньо поучаствовал в 14 голах "Ливерпуля" за последние 15 матчей АПЛ. | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
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