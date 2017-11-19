Салах забил 14 голов во всех турнирах текущего сезона, это лучший показатель среди игроков АПЛ

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах оформил дубль в матче 12-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

Теперь в активе египтянина 14 голов во всех турнирах текущего сезона. Как сообщает Opta, это лучший показатель среди игроков, выступающих в Премьер-лиге.

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