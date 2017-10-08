Салах забил 14-й гол в последних 18 матчах за сборную Египта

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Египта играет с Конго.

В середине второй половины встречи счет открыл полузащитник египтян Мохамед Салах.

Этот гол стал для него 14-м в последних 18 матчах за сборную Египта.

Стоит отметить, что в случае победы Египет гарантирует себе путевку на мундиаль.

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