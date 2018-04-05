

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" со счетом 3:0.

Один из мячей в этом поединке на счету египетского форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

Стоит отметить, что 25-летний Салах забил 16 голов в 15 матчах в 2018 году во всех турнирах за клуб и сборную.

Всего в этом сезоне на его счету 38 мячей в 42 играх за "Ливерпуль".

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