Салах забил 30-й гол в сезоне за "Ливерпуль"

В матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" в гостях играет с "Порту".

Один из мячей в этом поединке на счету полузащитника мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

Этот гол стал для хавбека 30-м в этом сезоне.

В последний раз отметку в 30 мячей за сезон из игроков "Ливерпуля" сумел перейти экс-форвард команды Луис Суарес, который забил 31 мяч в сезоне-2013/14.

Напомним, что 25-летний Салах перешел в "Ливерпуль" прошлым летом из "Ромы" за 42 миллиона евро.

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