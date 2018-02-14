Салах забил 30-й гол в сезоне за "Ливерпуль"

Теги ливерпульмохамед салах

Салах забил 30-й гол в сезоне за "Ливерпуль"

В матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" в гостях играет с "Порту".

Один из мячей в этом поединке на счету полузащитника мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

Этот гол стал для хавбека 30-м в этом сезоне.

В последний раз отметку в 30 мячей за сезон из игроков "Ливерпуля" сумел перейти экс-форвард команды Луис Суарес, который забил 31 мяч в сезоне-2013/14.

Напомним, что 25-летний Салах перешел в "Ливерпуль" прошлым летом из "Ромы" за 42 миллиона евро.

Не пропустите: Клопп: "Возможно, "Манчестер Сити" в данный момент является сильнейшей командой Европы". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов