Салах забил 46-й гол в АПЛ и вышел на 8-е место в истории "Ливерпуля"
Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах ярко отличился в матче с "Брайтоном" (1:0).
Игрок забил 46-й гол в АПЛ и вышел на 8-е место в истории "Ливерпуля", обойдя Иана Раша (45 мячей).
6-е и 7-е место занимают Дэниэл Старридж и Дирк Кюйт - по 51 голу. Рекордсмен - Робби Фаулер (128).
В текущем сезоне египтянин участвовал в 22 матчах, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.
"Ливерпуль" с 57 баллами лидирует в турнирной таблице АПЛ.
А еще: "Ливерпуль" добыл скромную победу над "Брайтоном" и другие результаты 22-го тура АПЛ | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|21
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Вулверхэмптон
|21
|29
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11