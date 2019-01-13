Салах забил 46-й гол в АПЛ и вышел на 8-е место в истории "Ливерпуля"

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Салах забил 46-й гол в АПЛ и вышел на 8-е место в истории "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах ярко отличился в матче с "Брайтоном" (1:0).

Игрок забил 46-й гол в АПЛ и вышел на 8-е место в истории "Ливерпуля", обойдя Иана Раша (45 мячей).

6-е и 7-е место занимают Дэниэл Старридж и Дирк Кюйт - по 51 голу. Рекордсмен - Робби Фаулер (128).

В текущем сезоне египтянин участвовал в 22 матчах, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.

"Ливерпуль" с 57 баллами лидирует в турнирной таблице АПЛ.

А еще: "Ливерпуль" добыл скромную победу над "Брайтоном" и другие результаты 22-го тура АПЛ | http://soccernews.ru

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