Салах забил 50-й гол в АПЛ, только три игрока сделали это быстрее египтянина

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Салах забил 50-й гол в АПЛ, только три игрока сделали это быстрее египтянина

В рамках 23-го тура АПЛ "Ливерпуль" на своём поле переиграл "Кристал Пэлас" со счётом 4:3.

Дублем в этом матче отличился нападающий "красных" Мохамед Салах. Как сообщает Sky Sports, 26-летний египтянин довёл число своих голов в Премьер-лиге до 50. Для этого ему потребовалось 72 поединка.

Стоит отметить, что только три игрока достигли этой серьёзной отметки быстрее Салаха - это Энди Коул (65), Алан Ширер (66) и Руд ван Нистелрой (68).

Также добавим, что Салах забил 48 мячей в АПЛ в составе "Ливерпуля" и ещё 2 гола в футболке "Челси".

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