Салах забил 50-й гол в АПЛ, только три игрока сделали это быстрее египтянина
В рамках 23-го тура АПЛ "Ливерпуль" на своём поле переиграл "Кристал Пэлас" со счётом 4:3.
Дублем в этом матче отличился нападающий "красных" Мохамед Салах. Как сообщает Sky Sports, 26-летний египтянин довёл число своих голов в Премьер-лиге до 50. Для этого ему потребовалось 72 поединка.
Стоит отметить, что только три игрока достигли этой серьёзной отметки быстрее Салаха - это Энди Коул (65), Алан Ширер (66) и Руд ван Нистелрой (68).
Также добавим, что Салах забил 48 мячей в АПЛ в составе "Ливерпуля" и ещё 2 гола в футболке "Челси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|22
|41
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11