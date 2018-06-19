Салах забил гол в ворота сборной России

Сборная Египта отыграла один мяч в матче Чемпионата Мира-2018 против России.

На 73-й минуте встречи гол забил Мохамед Салах и счет стал 1:3. Форвард заработал и сам реализовал пенальти.

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