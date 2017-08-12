Салах забил первый гол после возвращения в АПЛ

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Салах забил первый гол после возвращения в АПЛ

В матче первого тура английской Премьер-лиги вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах поразил ворота "Уотфорда".
 
Этот гол стал для 25-летнего египтянина первым после возвращения в АПЛ. Напомним, что ранее Салах выступал за другой английский клуб - "Челси".

Видео: Первый гол Салаха после возвращения в АПЛ

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