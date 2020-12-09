Салах забил самый быстрый гол в истории "Ливерпуля" и стал лучшим бомбардиром клуба в Лиге Чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил гол на 56-й секунде в матче против "Мидтъюлланда".

Этот гол стал самым быстрым для мерсисайдцев в истории Лиги Чемпионов.

Кроме того, Салах забил 22-й гол в ЛЧ в составе "Ливерпуля" и стал лучшим бомбардиром клуба в турнире, обойдя Стивена Джеррарда, на счету которого 21 гол.

В текущем сезоне на счету Салаха 12 голов и три ассиста в 17 играх.

Читайте также: УЕФА объявил 50 претендентов на попадание в команду года. | http://soccernews.ru