Салах забил самый быстрый гол в истории "Ливерпуля" и стал лучшим бомбардиром клуба в Лиге Чемпионов
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил гол на 56-й секунде в матче против "Мидтъюлланда".
Этот гол стал самым быстрым для мерсисайдцев в истории Лиги Чемпионов.
Кроме того, Салах забил 22-й гол в ЛЧ в составе "Ливерпуля" и стал лучшим бомбардиром клуба в турнире, обойдя Стивена Джеррарда, на счету которого 21 гол.
В текущем сезоне на счету Салаха 12 голов и три ассиста в 17 играх.
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