Салах забил юбилейный гол в АПЛ

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Салах забил юбилейный гол в АПЛ

Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил свой 100-й гол в английской Премьер-лиге.

Юбилейный гол египтянин забил в матче 4-го тура чемпионата Англии с "Лидс Юнайтед". Чтобы достичь данной отметки форварду понадобилось провести 162 матча. 98 голов он забил в составе "Ливерпуля", а еще два - играя за "Челси".

29-летний Салах в нынешнем сезоне провел четыре матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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