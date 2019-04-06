Салах забил юбилейный гол за "Ливерпуль"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поразил ворота "Саутгемптона" в матче 33-го тура АПЛ.
Этот гол стал для 26-летнего египтянина 50-м в составе "красных" в рамках Премьер-лиги. Для этого ему потребовалось 69 игр.
Как сообщает Opta, быстрее африканца данной отметки достигли только Руд ван Нистелрой (68) и Алан Ширер (66).
Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, сыграл 94 матча, забил 64 гола и сделал 26 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|32
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14