Салах забил юбилейный гол за "Ливерпуль"

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Салах забил юбилейный гол за "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поразил ворота "Саутгемптона" в матче 33-го тура АПЛ.

Этот гол стал для 26-летнего египтянина 50-м в составе "красных" в рамках Премьер-лиги. Для этого ему потребовалось 69 игр.

Как сообщает Opta, быстрее африканца данной отметки достигли только Руд ван Нистелрой (68) и Алан Ширер (66).

Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, сыграл 94 матча, забил 64 гола и сделал 26 ассистов.

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