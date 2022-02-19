Салах забил юбилейный гол за "Ливерпуль"

Фото твиттер "Ливерпуля"

Нападающий Мохамед Салах достиг отметки в 150 забитых мячей в составе "Ливерпуля".

Юбилейным для египтянина стал гол в ворота "Норвича" (3:1) в сегодняшнем матче 26-го тура АПЛ.

Чтобы отличиться 150 раз в футболке "красных", звёздному форварду потребовались 233 игры.

Только один игрок в истории "Ливерпуля" быстрее забил 150 голов - Роджер Хант за 226 матчей.

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