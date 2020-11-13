Салах заразился коронавирусом

В организме форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха обнаружен коронавирус.

28-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Египта.

Болезнь у звёздного нападающего проходит бессимптомно, он отправлен на карантин.

В текущем сезоне Салах сыграл за "Ливерпуль" 13 матчей, забил 10 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Хавбек сборной Ирландии Браун заразился коронавирусом. Он отыграл полный матч с Англией. | http://soccernews.ru