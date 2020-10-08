"Счастлив видеть вас, друзья": Рамос поделился совместным фото с Роналду и Пепе
Защитник сборной Испании Серхио Рамос сделал фото с экс-партнерами по "Реалу" после товарищеской встречи с Португалией (0:0).
"Мы все еще рядом. И это еще не конец! Счастлив видеть вас, друзья", - подписал Рамос совместное фото с Криштиану Роналду и Пепе.
Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. Пепе защищал цвета "сливочных" с 2007 по 2017 год.
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