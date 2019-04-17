Салах заявил о желании покинуть "Ливерпуль"

Теги ливерпульмохамед салахюрген клопп

Салах заявил о желании покинуть "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах намерен уйти из клуба из-за разногласий с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Об этом сообщает AS.

По данным источника, 26-летний египтянин уже сообщил о том, что хочет уйти из клуба в любой другой клуб.

Руководство мерсисайдцев заявило, что не будут препятствовать уходу футболиста.

Салах перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 38 матчах, отметившись 19 голами и 8 ассистами. 

Напомним, сегодня, 17 апреля, состоится матч "Порту" - "Ливерпуль". Начало - в 22:00 (мск).

А еще: Фанаты "Челси": "Салах - террорист"| http://soccernews.ru

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