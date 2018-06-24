Салаха до сих пор беспокоит травма плеча

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Салаха до сих пор беспокоит травма плеча

Вингера "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха до сих пор беспокоит травма плеча, об этом рассказал его партнёр по мерсисайдской команде Садио Мане.

"Я недавно писал Салаху. Он был очень хорошо настроен психологически на матчи Чемпионата Мира, но он до сих пор страдает от травмы. Я желаю ему скорейшего выздоровления" - сказал Мане.

Напомним, что Салах травмировался в финале Лиги Чемпионов 26 мая. Из-за этого повреждения он пропустил матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая.

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