Салаха до сих пор беспокоит травма плеча
Вингера "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха до сих пор беспокоит травма плеча, об этом рассказал его партнёр по мерсисайдской команде Садио Мане.
"Я недавно писал Салаху. Он был очень хорошо настроен психологически на матчи Чемпионата Мира, но он до сих пор страдает от травмы. Я желаю ему скорейшего выздоровления" - сказал Мане.
Напомним, что Салах травмировался в финале Лиги Чемпионов 26 мая. Из-за этого повреждения он пропустил матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая.
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
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|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31