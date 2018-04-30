Салаху грозит дисквалификация

Теги ливерпульмохамед салах

Салаху грозит дисквалификация

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах может получить бан на три матча.

Как сообщает The Sun, игрок может быть дисквалифицирован за удар по лицу защитнику "Сток Сити" Бруно Мартинсу-Инди.

Отметим, что бригада арбитров оставила этот момент без внимания.

Читайте также: Салах конфликтует с Египетской футбольной ассоциацией. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов