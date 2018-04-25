Салаху подарили земельный участок в Мекке

Вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху подарили земельный участок в священном для мусульман городе Мекка, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, таким образом, власти Саудовской Аравии отблагодарили 25-летнего египтянина за позитивное влияние на арабскую молодёжь.

Также саудовское руководство хотело отметить выдающиеся спортивные показатели Салаха в текущем сезоне.

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