Сален стал игроком лиссабонского "Спортинга"
Лиссабонский "Спортинг" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Генгама" Ромена Салена.
Стороны заключили контракт до лета 2019 года. 33-летний страж ворот являлся свободным агентом, поэтому достался "львам" бесплатно.
Сален выступал за "Генгам" с лета 2016 года, сыграл 4 матча и пропустил 6 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|82
|2
|Порту
|34
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|70
|4
|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
|54
|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
|36
|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21