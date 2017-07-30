Сален стал игроком лиссабонского "Спортинга"

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Сален стал игроком лиссабонского "Спортинга"

Лиссабонский "Спортинг" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Генгама" Ромена Салена.

Стороны заключили контракт до лета 2019 года. 33-летний страж ворот являлся свободным агентом, поэтому достался "львам" бесплатно.

Сален выступал за "Генгам" с лета 2016 года, сыграл 4 матча и пропустил 6 голов.

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