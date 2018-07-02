Саленко: "По игре Россия - Испания впечатления остались двоякие"
Известный в прошлом футболист Олег Саленко дал комментарий по матчу сборной России против национальной команды Испании в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира.
"В первую очередь в глаза бросилось то, что в дополнительное время обе команды были очень уставшими. Было заметно, что тянут до пенальти. По самой игре впечатления остались двоякие. Могу сказать, что России сейчас необходимы нападающие. Я думаю, с выздоровлением креативного Алана Дзагоева ситуация более-менее наладится.
Испания как обычно хорошо держала мяч. Но Россия, пропустив, начала включаться, атаковать, душить. Конечно, в концовке сели. Что касается пенальти, то я несколько раз смотрел повтор - чистый фол. Без этого 11-метрового хозяева бы продолжали давить, игра была бы интереснее. А так, в дополнительное время команды занимались держанием мяча", - цитирует бывшего футболиста Команда №1.
Напомним, Билялетдинов оценил шансы сборной России в борьбе за призовое место на ЧМ. | soccernews.ru
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