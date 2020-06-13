Саленко: "Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией"
Бывший нападающий сборных России и Украины Олег Саленко выразил надежду на скорейшее улучшение отношений между двумя странами.
Экс-футболист поддержал заявление форварда "Сочи" Александра Кокорина, который ждёт матча российской и украинской национальных команд на Евро-2020.
"Я приветствую такие идеи. Согласен, пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией. Я бы вообще хотел предложить для начала провести товарищеский матч между сборными ветеранов Украины и России. Может быть, даже на нейтральной территории. Общаюсь с друзьями из России. Они тоже поддерживают идею. Но, конечно, Украинская ассоциация футбола на это не пойдёт. Вмешается политика. Ближайшие год-два, наверное, ничего в этом вопросе не поменяется.
Уверен, надо к чёртовой матери заканчивать этот конфликт. Как со стороны Украины, так и со стороны ДНР-ЛНР и их кураторов. Я был там, мы играли в футбол недалеко от военных действий. Знаем, что военные между собой тоже общаются. Нужно находить общий язык и Донбасс возвращать в состав Украины. Крым? Тут сложнее. Там уже много военных российских баз, ядерное оружие завезут скоро", - сказал Саленко.
Между Россией и Украиной с 2014 года напряжённые отношения. В связи с этим УЕФА разводил сборные этих стран в квалификациях.
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