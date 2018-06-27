Саленко: "В паре Испания - Россия не вижу фаворита"

Бывший форвард сборной России Олег Саленко высказался о том, чего ожидает от матча 1/8 финала ЧМ-2018 Россия – Испания.

"Испания по-прежнему не то чтобы меня огорчает, но как такового задела я у нее не вижу. Вроде и мяч контролируют, и создают достаточно голевых моментов, однако это пока не та команда, которая была несколько лет назад.

В чем причина, пока не возьмусь сказать. Не думаю, что испанцам будет легко в матче с хозяевами турнира, которые в игре против Уругвая выступали не самым оптимальным составом. Поэтому в противостоянии испанцев и россиян я бы с ходу фаворита не назвал", – сказал Саленко.

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