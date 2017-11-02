Саленко: "Янг Бойз" - фаворит в матче против "Динамо"

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Саленко: "Янг Бойз" - фаворит в матче против "Динамо"Известный в прошлом футболист Олег Саленко дал комментарий по сегодняшнему матчу группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют швейцарский "Янг Бойз" и киевское "Динамо".

"Эта игра будет очень хорошей проверкой для "бело-синих". "Янг Бойз" сейчас показывает хорошую игру, и неприятно это говорить, мы привыкли, что "Динамо" и "Янг Бойз" - это совсем другой уровень, но в противостоянии с "Динамо" они являются фаворитами, с учетом того, что у киевлян середины поля нет.

Это самая большая проблема. Нужно насыщать середину поля. Не понимаю, для чего Хацкевич выпускает четырех форвардов. Так в футбол не играют - это утопия. Необходимо укреплять середину поля, чтобы доставлять мячи нападающим. Сейчас достаточно одного форварда", - цитирует бывшего футболиста ресурс Динамо Киев от Шурика.

Не пропустите превью к матчу "Янг Бойз" - "Динамо". | soccernews.ru

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