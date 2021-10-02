"Салернитана" одолела "Дженоа" в 7-м туре Серии А

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"Салернитана" одолела "Дженоа" в 7-м туре Серии А

Фото твиттер Серии А

В рамках 7-го тура чемпионата Италии "Салернитана" одержала домашнюю победу над "Дженоа" со счётом 1:0.

Хозяева поля выиграли благодаря голу боснийского нападающего Милана Джурича в середине второго тайма.

"Салернитана" – "Дженоа" - 1:0

Гол: 1:0 – 66 Джурич.

"Салернитана": Белец, Дьомбер, Страннберг, Гальоло, Раньери (Ярошиньски, 81), Кулибали (Оби, 46), Кастанос, Рибери, Кулибали (Ди Таккьо, 37), Нванкво (Джурич, 61), Гондо (Бонаццоли, 61).

"Дженоа": Сиригу, Сабелли (Фарес, 57), Кришито (Гильоне, 63), Максимович, Бани, Камбьязо, Бадель, Туре (Пандев, 73), Ровелла, Бьянки (Экубан, 57), Каллон.

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