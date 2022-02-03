"Салернитана" усилилась экс-игроком "Ромы" и "Севильи"

Теги салернитанадиего пероттитрансферы

"Салернитана" усилилась экс-игроком "Ромы" и "Севильи"

Фото твиттер "Салернитаны"

Атакующий полузащитник Диего Перотти стал игроком "Салернитаны", сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Стороны заключили контракт до завершения текущего сезона.

33-летний аргентинец был свободным агентом, поэтому присоединился к "Салернитане" бесплатно.

Перотти известен по выступлениям за "Севилью", "Дженоа" и "Рому". Его последним клубом был "Фенербахче".

Рыночная стоимость вингера оценивается в 1,2 миллиона евро.

Не пропустите: Футболиста "Лацио" ограбили на улице Рима. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гринвуд обеспокоен своей безопасностью после выхода на свободу под залог

Гринвуд обеспокоен своей безопасностью после выхода на свободу под залог

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов