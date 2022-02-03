"Салернитана" усилилась экс-игроком "Ромы" и "Севильи"

Фото твиттер "Салернитаны"

Атакующий полузащитник Диего Перотти стал игроком "Салернитаны", сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Стороны заключили контракт до завершения текущего сезона.

33-летний аргентинец был свободным агентом, поэтому присоединился к "Салернитане" бесплатно.

Перотти известен по выступлениям за "Севилью", "Дженоа" и "Рому". Его последним клубом был "Фенербахче".

Рыночная стоимость вингера оценивается в 1,2 миллиона евро.

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