"Салернитана" усилилась экс-игроком "Ромы" и "Севильи"
Атакующий полузащитник Диего Перотти стал игроком "Салернитаны", сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Стороны заключили контракт до завершения текущего сезона.
33-летний аргентинец был свободным агентом, поэтому присоединился к "Салернитане" бесплатно.
Перотти известен по выступлениям за "Севилью", "Дженоа" и "Рому". Его последним клубом был "Фенербахче".
Рыночная стоимость вингера оценивается в 1,2 миллиона евро.
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