"Салернитана" установила антирекорд Серии А

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"Салернитана" установила антирекорд Серии А

Фото твиттер "Салернитаны"

"Салернитана" провально стартовала в чемпионате Италии, проиграв три первых матча сезона.

"Морские коньки" уступили "Торино" (0:4), "Роме" (0:4) и "Болонье" (2:3).

Как сообщает Opta, 11 пропущенных голов в 3 стартовых играх Серии А - это антирекорд турнира.

Стоит отметить, что соответствующая статистика ведётся с сезона 1994/95, когда в Кальчо ввели трёхочковую систему.

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