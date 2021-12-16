"Салернитану" могут исключить из Серии А

Дальнейшее участие "Салернитаны" в итальянской Серии А находится под вопросом, пишет ANSA.

По информации источника, клуб могут исключить из высшего дивизиона уже в начале следующего года.

"Салернитана" нарушает правила лиги, поскольку ею владеет траст, принадлежащий президенту "Лацио" Клаудио Лотито.

Если до 31 декабря команду не продадут другому человеку, то последуют санкции.

"Салернитана" набрала 8 очков в 17 турах Серии А и идёт на последнем месте в таблице первенства.

Не пропустите: Дибала рассказал, что он попросил бы у Санта Клауса. | http://soccernews.ru