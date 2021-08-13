Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион: известна сумма лота
Фото твиттер "Барселоны" / Автор неизвестен
СМИ узнали о планах продать салфетку, которой Лионель Месси вытирал слёзы во время прощальной пресс-конференции в "Барселоне".
По информации Mercado Libre, салфетку уже выставили на аукцион и определили её стартовую стоимость - 1 миллион долларов.
Напомним, что звёздный аргентинец прощался с клубом 8 августа - в начале мероприятия он расплакался.
Greatest Applause— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021
Of
All
Time pic.twitter.com/YoJt8nkTZc
Уже через два дня Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1".
Не пропустите: Стало известно, как в "Реале" отреагировали на уход Месси из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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