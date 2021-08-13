Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион: известна сумма лота

Теги барселоналионель мессипсж

Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион: известна сумма лота

Фото твиттер "Барселоны" / Автор неизвестен

СМИ узнали о планах продать салфетку, которой Лионель Месси вытирал слёзы во время прощальной пресс-конференции в "Барселоне".

По информации Mercado Libre, салфетку уже выставили на аукцион и определили её стартовую стоимость - 1 миллион долларов.

Напомним, что звёздный аргентинец прощался с клубом 8 августа - в начале мероприятия он расплакался.

Уже через два дня Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1".

Не пропустите: Стало известно, как в "Реале" отреагировали на уход Месси из "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" интересуется Давидом Луисом

"Реал" интересуется Давидом Луисом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов