Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион: известна сумма лота

Фото твиттер "Барселоны" / Автор неизвестен

СМИ узнали о планах продать салфетку, которой Лионель Месси вытирал слёзы во время прощальной пресс-конференции в "Барселоне".

По информации Mercado Libre, салфетку уже выставили на аукцион и определили её стартовую стоимость - 1 миллион долларов.

Напомним, что звёздный аргентинец прощался с клубом 8 августа - в начале мероприятия он расплакался.

Greatest Applause

Of

All

Time pic.twitter.com/YoJt8nkTZc — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021

Уже через два дня Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1".

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