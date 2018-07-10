Сальгадо: "Если Роналду принял решение, то не свернет с пути, несмотря на последствия"

Экс-игрок "Реала" Мичел Сальгадо прокомментировал возможный переход Криштиану Роналду в "Ювентус".

"Если он уйдет, лично меня это ранит, ведь я провел с ним в команде пол года. Он оставил свой след в "Реале", но я знаю его достаточно хорошо. Если он принял решение, то не свернет с пути, несмотря на последствия.

Но если Криштиану не уйдет, мы еще насладимся яркими моментами, потому что он великий футболист. Если же все-таки уйдет, мы должны пожелать ему всего наилучшего и поблагодарить за все" - приводит слова Сальгадо FourFourTwo.

Читайте также: "Ювентусу" нужно продать трех игроков, чтобы избежать проблем с финансовым Fair Play при трансфере Роналду. | http://soccernews.ru