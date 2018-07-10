Сальгадо: "Если Роналду принял решение, то не свернет с пути, несмотря на последствия"

Теги реал мадридкриштиану роналдуювентус

Сальгадо: "Если Роналду принял решение, то не свернет с пути, несмотря на последствия"

Экс-игрок "Реала" Мичел Сальгадо прокомментировал возможный переход Криштиану Роналду в "Ювентус".

"Если он уйдет, лично меня это ранит, ведь я провел с ним в команде пол года. Он оставил свой след в "Реале", но я знаю его достаточно хорошо. Если он принял решение, то не свернет с пути, несмотря на последствия.

Но если Криштиану не уйдет, мы еще насладимся яркими моментами, потому что он великий футболист. Если же все-таки уйдет, мы должны пожелать ему всего наилучшего и поблагодарить за все" - приводит слова Сальгадо FourFourTwo.

Читайте также: "Ювентусу" нужно продать трех игроков, чтобы избежать проблем с финансовым Fair Play при трансфере Роналду. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов