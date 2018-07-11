Сальгадо: "Головин идеально подошел бы для игровой модели мадридского "Реала"

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Сальгадо: "Головин идеально подошел бы для игровой модели мадридского "Реала"

Бывший игрок "Реала" Мичел Сальгадо считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин мог бы заиграть в королевском клубе.

"Головин уже сейчас может успешно выступать в любых европейских клубах топ-уровня и, на мой взгляд, идеально подошел бы для игровой модели мадридского "Реала". У него все впереди. Александр – очень талантливый игрок, и я уверен, что его ждет очень хорошая карьера и большое будущее", – приводят слова Сальгадо российские СМИ.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему Головину проявляют "Реал", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

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