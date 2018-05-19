Сальгадо назвал сборную России командой-загадкой

Экс-игрок сборной Испании Мичел Сальгадо поделился мнением о команде Станислава Черчесова.

"Какое преимущество будет у сборной России на домашнем мундиале? Это трудный вопрос. Россия не играла в отборочных матчах, поэтому тяжело оценить уровень команды на данный момент. Есть большая разница между товарищескими играми и отборочными. Реальное преимущество России заключается в том, что в настоящее время она является командой-загадкой" - цитируют Сальгадо российские СМИ.

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