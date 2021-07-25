Сальгадо назвал сборную России одной из лучших команд Европы

Фото: инстаграм Сальгадо/Автор неизвестен

Экс-футболист "Сельты" Мичел Сальгадо поделился мнением о назначении его бывшего товарища по клубу Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

"Мы много общались с Валерием в последние годы. Желаю ему всего лучшего в сборной России. Это большой вызов для него, это одна из лучших команд в Европе.

Я верю в его стиль работы и характер, он тренер с хорошими личностными качествами. Это хороший выбор для России", – сказал испанец.

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