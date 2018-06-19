Сальгадо расхвалил игру Черышева

Бывший защитник "Реала" и сборной Испании Мичел Сальгадо выделил игру хавбека сборной России Дениса Черышева, который оформил дубль в игре с Саудовской Аравией (5:0).

"Если говорить о матче с саудовцами, то сначала игра была равной, но потом хозяева поля воспользовались ошибками соперника и реализовали свои моменты. При этом Россия могла забить еще, но подвела реализация. Меня поразило то, как физически готова ваша команда. Ей удалось подойти к чемпионату мира в отличном состоянии, и я уверен, такого запала должно хватить и на оставшиеся матчи в группе.

Черышев провел фантастический матч, удачно вышел на замену и внес существенный вклад в победу сборной России. Это очень квалифицированный полузащитник, имеющий хорошую скорость и способный помочь своей команде в атаке. С таким исполнителем россияне имеют хорошие шансы на успех в матче против сборной Египта и выход в плей-офф чемпионата мира", - сказал он.

Матч Россия – Египет состоится сегодня, 19 июня. | http://soccernews.ru