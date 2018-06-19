Сальгадо расхвалил игру Черышева

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Сальгадо расхвалил игру ЧерышеваБывший защитник "Реала" и сборной Испании Мичел Сальгадо выделил игру хавбека сборной России Дениса Черышева, который оформил дубль в игре с Саудовской Аравией (5:0).

"Если говорить о матче с саудовцами, то сначала игра была равной, но потом хозяева поля воспользовались ошибками соперника и реализовали свои моменты. При этом Россия могла забить еще, но подвела реализация. Меня поразило то, как физически готова ваша команда. Ей удалось подойти к чемпионату мира в отличном состоянии, и я уверен, такого запала должно хватить и на оставшиеся матчи в группе.

Черышев провел фантастический матч, удачно вышел на замену и внес существенный вклад в победу сборной России. Это очень квалифицированный полузащитник, имеющий хорошую скорость и способный помочь своей команде в атаке. С таким исполнителем россияне имеют хорошие шансы на успех в матче против сборной Египта и выход в плей-офф чемпионата мира", - сказал он.

Матч Россия – Египет состоится сегодня, 19 июня.  | http://soccernews.ru

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Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
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2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
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1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
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2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
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3 Польша 1 0
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