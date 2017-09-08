Сальгадо высказался о конкуренции Роналду и Месси

Известный в прошлом испанский футболист Мичел Сальгадо высказался о конкуренции Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Я люблю их обоих. Тот факт, что мы имеем двух игроков такого уровня, играющих вместе в одну и ту же эпоху, нужно использовать. Что важно, так это то, что сделал Роналду. Выигрыш пятого "Золотого мяча", как и у Месси, потому что он собирается выиграть следующую награду, невероятное событие, потому что аргентинец имеет технические качества из другого мира, будто Бог дал им свою волшебную палочку. Но игра Роналду в атаке - магия", - цитирует бывшего футболиста AS.

Напомним, Гранеро поделился интересной историей с участием Месси и Пике. | soccernews.ru