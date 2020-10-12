Салиба не покинет "Арсенал"

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Салиба не покинет "Арсенал"

Французский защитник "Арсенала" Вильям Салиба останется в лондонском клубе, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, тренерский штаб "Арсенала" решил оставить игрока, хотя в Англии все еще открыто трансферное окно для внутренних переходов. Впрочем, главный тренер "канониров" Микель Артета ждет прогресса от француза, прежде чем он попадет в состав.

19-летний Салиба выступает за "Арсенал" с 2019 года. За основной состав лондонского клуба он не провел ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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