Салихамиджич анонсировал заявление по новому тренеру "Баварии"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич сообщил, что зимой может стать известно имя нового тренера, который летом возглавит клуб.

"В конце января-начале февраля мы сделаем по этому поводу заявление" - приводит слова Салихамиджича твиттер Bayern & Germany.

Напомним, что Юпп Хайнкесс покинет свой пост по окончании сезона.

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