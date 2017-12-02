Салихамиджич анонсировал заявление по новому тренеру "Баварии"
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич сообщил, что зимой может стать известно имя нового тренера, который летом возглавит клуб.
"В конце января-начале февраля мы сделаем по этому поводу заявление" - приводит слова Салихамиджича твиттер Bayern & Germany.
Напомним, что Юпп Хайнкесс покинет свой пост по окончании сезона.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|14
|32
|2
|РБ Лейпциг
|14
|26
|3
|Шальке
|14
|25
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|24
|5
|Хоффенхайм
|14
|23
|6
|Боруссия Дортмунд
|14
|22
|7
|Аугсбург
|14
|22
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|22
|9
|Байер Леверкузен
|14
|21
|10
|Ганновер 96
|14
|19
|11
|Герта
|14
|17
|12
|Штутгарт
|14
|17
|13
|Майнц 05
|14
|15
|14
|Вольфсбург
|13
|14
|15
|Гамбург
|14
|14
|16
|Фрайбург
|14
|12
|17
|Вердер Бремен
|14
|11
|18
|Кельн
|14
|3