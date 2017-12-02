Салихамиджич анонсировал заявление по новому тренеру "Баварии"

Теги хасан салихамиджичбавария мюнхен

Салихамиджич анонсировал заявление по новому тренеру "Баварии"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич сообщил, что зимой может стать известно имя нового тренера, который летом возглавит клуб.

"В конце января-начале февраля мы сделаем по этому поводу заявление" - приводит слова Салихамиджича твиттер Bayern & Germany.

Напомним, что Юпп Хайнкесс покинет свой пост по окончании сезона.

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