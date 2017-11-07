Салихамиджич: "Дракслер - тот тип игрока, которого мы ищем"

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил заинтересованность своего клуба в вингере французского ПСЖ Юлиане Дракслере.

В частности, известный в прошлом боснийский футболист заявил изданию France Football: "Его профиль - это то, что мы ищем".

В нынешнем сезоне Дракслер забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Бавария" продлит контракт с талантливым голкипером. | soccernews.ru