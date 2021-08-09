Салихамиджич ответил на вопрос о переговорах с Месси

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич поделился мнением об уходе нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси из "Барселоны".

"Я вчера говорил со своим другом Йенсом Йеремисом, и он сказал: "Слушай, если бы удалось увидеть Месси на тренировке, это было бы нечто".

К сожалению, это невозможно. Мы не вели переговоров, но для "Баварии" суммы, о которых я слышал, невообразимы", – сказал Салихамиджич.

По сообщениям СМИ, в ближайшее время Месси подпишет контракт с ПСЖ на два года с окладом в размере 35 миллионов евро за сезон.

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